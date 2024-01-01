



Ходжес: "НАТО станет лучше после вступления в альянс Украины"

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что НАТО станет лучше в тот день, когда примет Украину, однако он не очень оптимистично оценивает результаты саммита в Вашингтоне в контексте приглашения Украины присоединиться к военному альянсу.



Об этом Ходжес заявил в эфире украинского телевидения, сообщает корреспондент Укринформ.



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По его словам, он не испытывает оптимизма, поскольку не слышал никаких заявлений или разговоров, которые бы указывали на то, что результат в Вашингтоне в 2024 году может быть более успешным, чем в Вильнюсе в 2023 году. Ходжес отметил, что и венгр Орбан, и словак Фицо по-разному выполняют работу Кремля в ЕС. Венгрия даже блокировала вступление Швеции в НАТО. Ходжес сказал, что не чувствует достаточного уровня энергии в вопросе членства Украины.



Он добавил, что хотел бы ошибаться, но на данный момент у него именно такое ощущение.



Ходжес также отметил, что лично он сосредоточен на том, чтобы Соединенные Штаты добились ясности в отношении своих целей в Украине, в частности, что Украине действительно нужно помочь победить, потому что это в интересах Америки. Поэтому, по его мнению, необходимо продолжать поддерживать вступление Украины в альянс.

