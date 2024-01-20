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Гутерриш: отрицание права палестинцев на собственное государство неприемлемо
20.01.2024 19:28 Алина Груднева

Гутерриш: отрицание права палестинцев на собственное государство неприемлемо

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает неприемлемым отказ признавать "палестинскую государственность".

"Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права палестинского народа на собственное государство неприемлемы", - сказал он, выступая в столице Уганды.

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По словам Гутерриша, отказ признавать право палестинцев на свое государство лишь еще больше продлит военный конфликт, который и без того стал "серьезной угрозой глобальному миру и безопасности".

"Право палестинского народа на собственное государство должно быть признано всеми", — призвал он.

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