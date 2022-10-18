



Грета Тунберг не хочет идти в политику

Знаменитая юная активистка Грета Тунберг заявила, что не будет заниматься политикой, потому что это слишком "токсично".



Об этом сообщает ВВС.



Тунберг, ставшая известной, после того как прогуляла школу и вдохновила международное движение по борьбе с изменением климата, сейчас говорит, что необходимые изменения "придут только в том случае, если будет достаточно общественного давления извне - а это то, что мы создаем".



Также Тунберг заявила, что никогда не собиралась становиться лицом глобального движения.



"Это слишком большая ответственность. Иногда я могу огрызнуться. Я говорю: "Если вы думаете, что вся надежда в мире лежит на плечах перегоревших подростков, я имею в виду, что это не очень хорошо", - сказала она.