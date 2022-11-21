



Госсекретарь США прибыл в Катар: что в повестке визита

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Катаре, чтобы принять участие в матче чемпионата мира и провести переговоры.



Об этом сообщает Times of Israel.



Блинкен, футбольный болельщик и сам игрок, примет участие в матче против Уэльса в понедельник вечером.



Кроме этого, он проведет переговоры с властями Катара, поскольку региональная напряженность остается высокой на фоне быстрого продвижения иранской своей ядерной программы и общенациональных протестов, которые сотрясают Иран.