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Госсекретарь США прибыл в Катар: что в повестке визита
21.11.2022 17:41 Ольга Белозерова

Госсекретарь США прибыл в Катар: что в повестке визита

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Катаре, чтобы принять участие в матче чемпионата мира и провести переговоры. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Блинкен, футбольный болельщик и сам игрок, примет участие в матче против Уэльса в понедельник вечером.

Кроме этого, он проведет переговоры с властями Катара, поскольку региональная напряженность остается высокой на фоне быстрого продвижения иранской своей ядерной программы и общенациональных протестов, которые сотрясают Иран. 

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