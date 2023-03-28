



Госдеп опроверг обвинения Яира Нетаниягу в финансировании израильских протестов

Первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в понедельник опроверг обвинения Яира Нетаняигу, сына премьер-министра, в том, что он причастен к финансированию протестов против его правительства.



“Эти обвинения полностью и явно ложны, — сказал он. - Движение за качественное правительство — это неправительственная организация, получившая скромный грант от Государственного департамента, который был инициирован при предыдущей администрации, а последняя выплата средств произошла в сентябре 2022 года, перед последними выборами в Израиле. И этот грант поддержал образовательную программу для школ Иерусалима, которая дополнила их учебную программу по граждановедению”.



”Любое представление о том, что мы поддерживаем или поддерживаем эти протесты или их инициаторов, полностью и явно ложно”, — добавил Патель.



