



Глава Моссад: Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран обманывает мир

Глава Моссада Давид Барнеа заявил официальным лицам США, что Израиль не может бездействовать, пока Иран обманывает мир, сообщает канцелярия премьер-министра.



Барнеа представил "конфиденциальную информацию" об Иране на встречах с рядом официальных лиц, в том числе с главой ЦРУ Дэвидом Коэном, главой ФБР Дэвидом Рэем и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.



Официальные лица США пообещали Барнеа, что они заинтересованы в безопасности Израиля и не позволят Ирану получить ядерную бомбу.

