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Глава Моссад: Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран обманывает мир
08.09.2022 20:20 Евгения Маркова

Глава Моссад: Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран обманывает мир

Глава Моссада Давид Барнеа заявил официальным лицам США, что Израиль не может бездействовать, пока Иран обманывает мир, сообщает канцелярия премьер-министра.

Барнеа представил "конфиденциальную информацию" об Иране на встречах с рядом официальных лиц, в том числе с главой ЦРУ Дэвидом Коэном, главой ФБР Дэвидом Рэем и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

Официальные лица США пообещали Барнеа, что они заинтересованы в безопасности Израиля и не позволят Ирану получить ядерную бомбу.
 

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