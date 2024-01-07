



Глава МИД Швеции: Европе нужно готовиться к долгой конфронтации с РФ

Европе нужно готовиться к конфронтации с Россией, поскольку та в будущем останется серьезной угрозой для безопасности.



По данным Dagens Nyheter, такое предупреждение сделал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.



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"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - предупредил он.



По словам Биллстрема, необходимо продолжать оказывать военную и политическую поддержку Украине, поскольку она сражается, в том числе, за европейские ценности и свободу.