Новости » Политика
Глава МИД Швеции: Европе нужно готовиться к долгой конфронтации с РФ
07.01.2024 18:10 Алина Груднева

Глава МИД Швеции: Европе нужно готовиться к долгой конфронтации с РФ

Европе нужно готовиться к конфронтации с Россией, поскольку та в будущем останется серьезной угрозой для безопасности.

По данным Dagens Nyheter, такое предупреждение сделал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - предупредил он.

По словам Биллстрема, необходимо продолжать оказывать военную и политическую поддержку Украине, поскольку она сражается, в том числе, за европейские ценности и свободу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы