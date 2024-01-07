



Глава МИД Италии: ЕС нужна собственная армия и единый президент

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал страны Евросоюза сформировать собственную объединенную армию для поддержки мира и предотвращения конфликтов.



Такое заявление он сделал в интервью газете La Stampa.



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Таяни отметил, что приоритетом его партии "Вперед, Италия" является тесное сотрудничество стран ЕС в сфере обороны.



"В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским Союзом", – отметил он.



По словам итальянского министра, Евросоюзу нужна мощная армия, которая станет предпосылкой для того, чтобы ЕС имел эффективную внешнюю политику. Также он считает, что странам Евросоюза нужен единый президент.