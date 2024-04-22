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Глава МИД Бельгии: КСИР должен попасть под санкции ЕС
22.04.2024 11:00 Алина Груднева

Глава МИД Бельгии: КСИР должен попасть под санкции ЕС

В новый пакет европейских санкций против Ирана, который готовится в ответ на недавнюю массированную атаку Исламской Республики на Израиль, необходимо включить Корпус стражей исламской революции.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб, выступая перед журналистами в преддверии встреч глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

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По ее словам, до сих пор не достигнуто консенсуса относительно того, на каком правовом основании КСИР можно добавить в список террористических организаций.

"Мы обсудим этот вопрос", - пообещала она.

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