



Глава МАГАТЭ считает, что Россия никакой ядерной угрозы на ЗАЭС не создает

Ограничение доступа украинского персонала к захваченной Россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает агентство Reuters.



"Ситуация не может быть устойчивой в долгосрочной перспективе. В то же время при нынешней конфигурации на остановленной станции персонал, который там есть, может выполнять свою работу", - сказал Гросси.



Он ответил "Нет, напрямую" на вопрос о том, существуют ли проблемы безопасности из-за ограничения доступа украинского персонала к электростанции.



На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за требование к России выйти из электростанции и вернуть ее под контроль украинских властей.



Хотя некоторые украинские работники работают вместе с россиянами для эксплуатации электростанции, некоторым украинцам был запрещен доступ на станцию из-за отказа подписывать новые российские контракты.



Гросси оценил количество таких работников примерно в 100 человек. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это "очередным российским враньем" и заявил, что реальная цифра составляет 380 человек, добавив, что недостаток персонала означает движение "к ядерной аварии".



"Это немного субъективный вопрос", - сказал Гросси, объясняя несовпадение цифр.



Напомним, на оккупированной Запорожской АЭС работает вдвое меньше персонала от необходимого количества, также на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.