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Гидеон Саар о Нетаниягу: нарушитель закона подвергнется уголовному преследованию
25.03.2023 11:15 Аркадий Бочаровский

Гидеон Саар о Нетаниягу: нарушитель закона подвергнется уголовному преследованию


Бывший министр юстиции Гидеон Саар в эфире программы "Офир и Берко" прокомментировал  речь Нетаниягу: "Любой, кто нарушит закон, подвергнется уголовному расследованию".

Саар также предупредил: “Никому не стоит оскорблять суд”.

Он также сообщил, что “юридический советник правительства, которую я назначил - отличное назначение, на этой должности нам нужны сильные люди, и я верю, что она сумеет преодолеть все трудности без моих советов в живом эфире”. 
 



 

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