



Гидеон Саар о Нетаниягу: нарушитель закона подвергнется уголовному преследованию



Бывший министр юстиции Гидеон Саар в эфире программы "Офир и Берко" прокомментировал речь Нетаниягу: "Любой, кто нарушит закон, подвергнется уголовному расследованию".



Саар также предупредил: “Никому не стоит оскорблять суд”.



Он также сообщил, что “юридический советник правительства, которую я назначил - отличное назначение, на этой должности нам нужны сильные люди, и я верю, что она сумеет преодолеть все трудности без моих советов в живом эфире”.

