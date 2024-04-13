Германия больше не будет принимать беженцев, приезжающих из других стран ЕС
Европарламент в минувшую среду, 10 апреля, принял закон, направленный на урегулирование политики с беженцами. В скором будущем просители убежища в ЕС будут получать социальные пособия только в течение шести месяцев и только в той стране, которая их приютила.
Главная цель реформы — прекратить нелегальное перемещение беженцев из одной страны ЕС в другую, чтобы попросить там убежище. Для Германии, в частности, это означает, что когда люди будут просить в стране убежище, чиновники будут проверять, имеют ли заявители в принципе право на это. Если выяснится, что человек уже зарегистрирован в качестве беженца в какой-то другой стране, то от Германии он уже статус беженца не получит.
“Эта мера гарантирует фундаментальное право на убежище и в то же время предотвращает туризм в поисках убежища”, — говорит депутат Европарламента Манфред Вебер.
Parliament has approved the new Migration and Asylum Pact.— European Parliament (@Europarl_EN) April 10, 2024
Asylum claims will be examined more quickly, including at the EU’s borders, and there will be more effective returns.
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