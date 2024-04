Германия больше не будет принимать беженцев, приезжающих из других стран ЕС

Европарламент в минувшую среду, 10 апреля, принял закон, направленный на урегулирование политики с беженцами. В скором будущем просители убежища в ЕС будут получать социальные пособия только в течение шести месяцев и только в той стране, которая их приютила.



Главная цель реформы — прекратить нелегальное перемещение беженцев из одной страны ЕС в другую, чтобы попросить там убежище. Для Германии, в частности, это означает, что когда люди будут просить в стране убежище, чиновники будут проверять, имеют ли заявители в принципе право на это. Если выяснится, что человек уже зарегистрирован в качестве беженца в какой-то другой стране, то от Германии он уже статус беженца не получит.



“Эта мера гарантирует фундаментальное право на убежище и в то же время предотвращает туризм в поисках убежища”, — говорит депутат Европарламента Манфред Вебер.

Parliament has approved the new Migration and Asylum Pact.



Asylum claims will be examined more quickly, including at the EU’s borders, and there will be more effective returns.



Press release: https://t.co/PBxxkD4cVU pic.twitter.com/O9Eolwqz1W