



Германия больше не будет принимать беженцев, приезжающих из других стран ЕС

Европарламент в минувшую среду, 10 апреля, принял закон, направленный на урегулирование политики с беженцами. В скором будущем просители убежища в ЕС будут получать социальные пособия только в течение шести месяцев и только в той стране, которая их приютила.



Главная цель реформы — прекратить нелегальное перемещение беженцев из одной страны ЕС в другую, чтобы попросить там убежище. Для Германии, в частности, это означает, что когда люди будут просить в стране убежище, чиновники будут проверять, имеют ли заявители в принципе право на это. Если выяснится, что человек уже зарегистрирован в качестве беженца в какой-то другой стране, то от Германии он уже статус беженца не получит.



“Эта мера гарантирует фундаментальное право на убежище и в то же время предотвращает туризм в поисках убежища”, — говорит депутат Европарламента Манфред Вебер.