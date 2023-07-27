



Генсек ООН предупредил о наступлении "эры глобального кипения"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в четверг, что эпоха глобального потепления закончилась и наступила "эпоха глобального кипения".



Заявление последовало после того, как ученые назвали июль самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений.



"Изменение климата уже здесь. Оно ужасает. И это только начало", - сказал Гутерриш журналистам. "Еще возможно ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия и избежать самых худших последствий изменения климата. Но только при условии принятия решительных и незамедлительных мер по борьбе с изменением климата".