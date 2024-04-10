



Генсек НАТО: Украина имеет право на удары по военным целям в РФ

Украина имеет право наносить удары по военным целям Российской Федерации в целях самозащиты. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сославшись на международное право.



Именно Россия вторглась в другую страну и грубо нарушила международное право, напомнил Столтенберг, выступая на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в среду, 10 апреля. Поэтому, продолжил руководитель Альянса, Украина имеет право на самооборону, а ее союзники – право на помощь Киеву в реализации защиты.



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"Украина также имеет право наносить удары по легитимным военным целям за пределами Украины в целях самозащиты", – добавил генсек НАТО.







Как сообщал Mignews.ua, Силы обороны успешно атакуют нефтеперерабатывающие заводы в РФ. Издание The Insider уже подсчитало, что по состоянию на середину марта в 2024 году, совершено 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 регионах РФ. Эти атаки могли вывести из строя более 15% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли РФ.



Однако глава Пентагона Ллойд Остин считает, что атаки на НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики, из-за чего он посоветовал Украине атаковать "более выгодные" цели, о чем сообщило издание Bloomberg.