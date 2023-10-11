



Ганц и Нетаниягу объявили о создании чрезвычайного правительства единства

Ганц и Нетаниягу объявили о создании Чрезвычайного правительства национального единства.



Будет создан узкий военный кабинет в который войдут оба политика.



Там будет зарезервировано место для Лапида если он решит присоединиться, однако не для Авигдора Либермана.



Бывший генерал ЦАХАЛа, депутат Кнессета от партии "Махане-Мамлахти" Гади Айзенкот вместе с министром Роном Дермером будут выполнять функции наблюдателей в военном кабинете.



На время войны пять членов партии "Махане-Мамлахти" будут добавлены к более широкому кабинету безопасности, который действует при каждом правительстве – Ганц, Айзенкот, депутат Кнессета Гидеон Саар и еще двое, которые еще не определены.



Яир Лапид отказался присоединиться к правительству, если в нем останутся крайне правые партии "Религиозный сионизм" и "Оцма Иегудит".



Было решено, что во время войны не будут вноситься никакие законы в Кнессете или правительственные резолюции, которые не связаны с ведением войны.

