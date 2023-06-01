



Галант: от Израиля могут потребоваться действия из-за угрозы от Ирана

В будущем не исключено, что Израилю придется принять меры из-за усиливающихся угроз со стороны Ирана, который демонстрирует определенные успехи в своей ядерной программе.



Такое предупреждение сделал министр обороны Йоав Галант.



"Опасности, с которыми сталкивается Государство Израиль, усиливаются. От нас может потребоваться выполнение нашего долга, чтобы защитить целостность Израиля и будущее еврейского народа", — подчеркнул Галант.



По словам министра, перед Израилем стоят тяжелые задачи и большие вызовы.



"Государство Израиль, ЦАХАЛ и все силы безопасности будут знать, что делать, чтобы обеспечить безопасность Израиля в настоящем и в будущем", - добавил он.

