Новости » Политика
Галант: от Израиля могут потребоваться действия из-за угрозы от Ирана
01.06.2023 18:13 Алина Груднева

Галант: от Израиля могут потребоваться действия из-за угрозы от Ирана

В будущем не исключено, что Израилю придется принять меры из-за усиливающихся угроз со стороны Ирана, который демонстрирует определенные успехи в своей ядерной программе.

Такое предупреждение сделал министр обороны Йоав Галант.

"Опасности, с которыми сталкивается Государство Израиль, усиливаются. От нас может потребоваться выполнение нашего долга, чтобы защитить целостность Израиля и будущее еврейского народа", — подчеркнул Галант.

По словам министра, перед Израилем стоят тяжелые задачи и большие вызовы.

"Государство Израиль, ЦАХАЛ и все силы безопасности будут знать, что делать, чтобы обеспечить безопасность Израиля в настоящем и в будущем", - добавил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы