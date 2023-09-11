



Галант: Иран построил террористическую базу в Ливане, всего в 20 км от Израиля

Министр обороны Йоав Галант в понедельник,11 сентября, обнародовал фотографии иранской террористической базы в аэропорту Килат-Джабар на юге Ливана, всего в 20 километрах от границы с Израилем.



Министр сообщил, что на взлетно-посадочных полосах самолетов, которые режим аятолл использует для заговора против Израиля, виден иранский флаг.



“Иными словами, земля принадлежит Ливану, контроль – Иран, цель – Израиль”, – подчеркнул Галант, отметив, что Израиль должен “оставаться в курсе событий и быть наготове, глядя в бинокль и держа пальцы на спусковом крючке”.



По его мнению, Иран остается самой большой угрозой для Израиля, хотя иногда он использует “Хизбаллу” и других доверенных лиц для ведения войн против еврейского государства.



“Если “Хизбалла” пойдёт на конфликт с нами, они заплатят высокую цену”, – предупредил министр. “Мы не позволим Ирану превратить Сирию в “Хизбаллу” 2.0 с помощью мощных ракет”.