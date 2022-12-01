



Гади Айзенкот: надо вывести миллион человек на улицы, я буду среди них





Депутат Кнессета Гади Айзенкот призывает к волне протеста против запланированных мер следующего правительства, в первую очередь - судебной реформы.



В интервью газете "Едиот Ахронот" Айзенкот подверг резкой критике Биньямина Нетаниягу. "Если Нетаниягу наносит ущерб национальным интересам Государства Израиль, если он наносит ущерб израильской демократии, государственному образованию и ЦАХАЛу как народной армии - способ справиться с этим заключается в том, чтобы вывести на улицы миллион человек".



Он добавил, что в таком случае он намерен присоединиться к протестам против следующего правительства.



Айзенкот также критикует поведение правых политиков в связи с инцидентом в Хевроне. "Я осуждаю циничную эксплуатацию этого случая Бен-Гвиром и ему подобных. Мы не должны создавать ситуацию, когда солдаты не хотят служить из-за того, как с ними обращаются партии, преследующие свои цели. Те, кто вовлекает ЦАХАЛ в политический дискурс, ослабляют армию в долгосрочной перспективе ради краткосрочной выгоды. Сегодня как гражданин я могу сказать то, что не мог сказать как человек в форме - трусливая позиция большинства лидеров страны в деле Азарии не должна повториться. Дайте поддержку ЦАХАЛу".



Он добавил: "Эльор Азария добил террориста, который уже умирал от полученных 6-7 пуль. А за ним пришел Нетаниягу, и я не хочу сказать, что он добил израильский консенсус - но он нанес ему смертельное ранение".