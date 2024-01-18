



Франция объявила о поставке 78 гаубиц CAESAR для Украины

Франция поставит Украине 78 155-мм самоходных гаубиц CAESAR (Camion équipé d'un Système d'artillerie), о чем сообщил Себастьен Лекорню, министр вооруженных сил Франции. В отличие от предыдущих поставок, эти новые CAESAR будут производиться во Франции, при этом ни одна единица не будет снята с имеющегося французского склада.



Срок производства CAESAR компанией KNDS, в которую входит французская оборонная компания Nexter, сокращается вдвое - с 30 до 15 месяцев.



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Одновременно Лекорню объявил об увеличении производства 155-мм снарядов с 2000 до 3000 в месяц к концу января. Франция инициирует финансирование, чтобы побудить другие страны присоединиться к этим усилиям. Украина уже приобрела 6 установок CAESAR в рамках этой инициативы.

