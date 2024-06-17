



Франция начинает ускоренную избирательную кампанию

В понедельник во Франции началась двухнедельная предвыборная кампания в связи с внеочередными выборами, созванными президентом Эммануэлем Макроном для борьбы с ультраправыми после того, как они добились значительных успехов на недавнем голосовании в Европе.



До вечера воскресенья кандидаты должны были зарегистрироваться на 577 мест в Национальном собрании, которые будут разыграны в первом туре парламентских выборов 30 июня, а решающий второй тур состоится 7 июля.



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У центристского альянса во главе с Макроном, который назначил внеочередные выборы на три года раньше срока после того, как крайне правое Национальное объединение (RN) разгромило его партию на парламентских выборах в ЕС 9 июня, теперь есть чуть меньше двух недель на то, чтобы сократить разрыв.



По данным ранних опросов, РН опережает РБ более чем на 30 процентов, а президентская группа находится на третьем месте, уступая новому левому альянсу "Народный фронт" 25 процентов.



Исход выборов еще далеко не ясен, но нельзя исключать перспективы того, что RN возглавит правительство, а ее лидер 28-летний Джордан Барделла станет премьер-министром.



Опросы показывают, что RN может получить до 265 мест, что не позволит ей получить абсолютное большинство, но приведет к тому, что в парламенте возникнет "подвешенное состояние", за которым последуют недели сложного процесса создания коалиции.



Звезда футбола Килиан Мбаппе, представляющий Францию на турнире Евро-2024 в Германии, заявил в воскресенье, что он "против крайностей и раскольнических идей", и призвал молодых людей проголосовать в "решающий момент" французской истории.

