



Финляндия вводит схему предотвращения отключения э/э

Национальный оператор электросети Финляндии Fingrid заявил, что введет добровольные процедуры для компаний и государственного сектора, чтобы помочь предотвратить дефицит электроэнергии.



Страна Северной Европы сталкивается с риском отключения электроэнергии зимой из-за сокращения поставок из России и задержки запуска нового ядерного реактора.



Цель состоит в том, чтобы использовать весь потенциал гибкости в случае возможного дефицита электроэнергии, чтобы потребителям не пришлось страдать от постоянных отключений электроэнергии, – сказали в Fingrid.