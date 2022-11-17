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Финляндия вводит схему предотвращения отключения э/э
17.11.2022 22:19 Юлия Фрилис

Финляндия вводит схему предотвращения отключения э/э

Национальный оператор электросети Финляндии Fingrid заявил, что введет добровольные процедуры для компаний и государственного сектора, чтобы помочь предотвратить дефицит электроэнергии.
 
Страна Северной Европы сталкивается с риском отключения электроэнергии зимой из-за сокращения поставок из России и задержки запуска нового ядерного реактора.
 
Цель состоит в том, чтобы использовать весь потенциал гибкости в случае возможного дефицита электроэнергии, чтобы потребителям не пришлось страдать от постоянных отключений электроэнергии, – сказали в Fingrid.

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