



Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине

Правительство Финляндии готовит очередной пакет военной помощи для Украины.



Об этом в Twitter рассказал министр обороны страны Микко Савола.



"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели", - сказал он.



По словам Саволы, содержимое пакета помощи определяется совместно с Силами обороны, "чтобы не взорвать собственную обороноспособность". Подробности о новой партии разглашаться не будут.