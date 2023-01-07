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Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине
07.01.2023 15:49 Алина Груднева

Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине

Правительство Финляндии готовит очередной пакет военной помощи для Украины.

Об этом в Twitter рассказал министр обороны страны Микко Савола.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели", - сказал он.

По словам Саволы, содержимое пакета помощи определяется совместно с Силами обороны, "чтобы не взорвать собственную обороноспособность". Подробности о новой партии разглашаться не будут.

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