Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине
Правительство Финляндии готовит очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом в Twitter рассказал министр обороны страны Микко Савола.
"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели", - сказал он.
По словам Саволы, содержимое пакета помощи определяется совместно с Силами обороны, "чтобы не взорвать собственную обороноспособность". Подробности о новой партии разглашаться не будут.
Suomi tukee Ukrainaa. Valmistelemme 12. apupakettia. Päätökset tehdään lähiviikkoina. Tuen sisältöä valmistellaan yhdessä Puolustusvoimien kanssa katsoen, ettemme heikennä omaa puolustuskykyämme. 1/2— Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 7, 2023