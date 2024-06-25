



Европейский суд признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека огласил решение по делу "Украина против России" относительно нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Маргарита Сокоренко.



Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.



В частности, суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики:

исчезновений и отсутствия эффективного расследования;

жестокого обращения и незаконных задержаний;

незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом;

принудительной смены украинского гражданства на российское;

систематических массовых обысков;

принудительного перемещения на территорию России осужденных;

нападений и преследования религиозных лидеров, которые не принадлежали к РПЦ, обысков и конфискации имущества;

закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, а также преследование журналистов;

запрета мирных собраний и протестов;

экспроприации частного имущества;

закрытие украинских и крымскотатарских классов;

нарушений права на свободу передвижения между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;

дискриминации крымских татар

нарушений прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними.

"Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь", - добавила Сокоренко.