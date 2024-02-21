



Европейский союз одобрил новый 13-й пакет санкций против России: детали

В среду, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России.



Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.



Новые санкции Европейского союза против России будут направлены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Также в санкционный список ЕС добавили еще почти 200 человек и компаний, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



"Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц в наш пакет санкций, благодаря чему список ЕС превысит 2000", - заявил он.



Боррель также подчеркнул, что в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введет больше мер против организаций, привлеченных к обходу санкций, а также оборонного и военного секторов.



В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение послов по 13-му пакету санкций против России.



"Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Введя в общей сложности 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам", - сказала она.



Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.