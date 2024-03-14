



"Есть очаги голода": еврокомисар бьет тревогу из-за поставок помощи в Газу

Комиссар Европейского Союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янез Ленарчич призвал расширить сухопутные операции по доставке гумпомощи в Газу.



По его словам, поставок во воздуху и морю недостаточно, а сухопутные маршруты являются "самым быстрым, простым и дешевым способом".



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"Существует риск голода. У нас уже есть очень убедительные и заслуживающие доверия свидетельства того, что в Газе есть очаги голода", - сказал еврокомиссар.



По оценкам ООН, более полумиллиона из 2,3 млн жителей Газы находятся на грани голодной смерти.