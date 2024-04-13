



ЕС ввел в действие уголовную ответственность за нарушение санкций против России

Европарламент окончательно утвердил директивы о правилах преследования за нарушение или обход санкций Евросоюза. Отныне во всех странах ЕС уголовным преступлением будут считаться действия, направленные на помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля находящимися под санкциями товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Также под уголовную ответственность попали и подстрекательства к этим преступлениям или пособничества им, говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.



Умышленное нарушение ограничительных мер “должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания”. Также за нарушение санкций теперь могут дополнительно оштрафовать. Юрлица, занимающие руководящую должность, будут привлекаться к ответственности.





