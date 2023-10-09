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ЕС отказался от объявленного сокращения помощи палестинцам
09.10.2023 21:23 Наталья Богинская

ЕС отказался от объявленного сокращения помощи палестинцам

Высокопоставленный европейский источник сообщил The Times of Israel, что решение, объявленное ранее 9 октября комиссаром Европейского Союза Оливером Варгели о немедленном прекращении всей помощи ЕС палестинцам, не будет реализовано из-за противодействия со стороны государств-членов.

Высокопоставленный европейский источник предполагает, что решение Варгели будет пересмотрено 10 октября, когда глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борелль встретится с министрами иностранных дел европейских стран.

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