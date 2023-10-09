



ЕС отказался от объявленного сокращения помощи палестинцам

Высокопоставленный европейский источник сообщил The Times of Israel, что решение, объявленное ранее 9 октября комиссаром Европейского Союза Оливером Варгели о немедленном прекращении всей помощи ЕС палестинцам, не будет реализовано из-за противодействия со стороны государств-членов.



Высокопоставленный европейский источник предполагает, что решение Варгели будет пересмотрено 10 октября, когда глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борелль встретится с министрами иностранных дел европейских стран.