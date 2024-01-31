



Эрдоган посетит Египет 14 февраля

По сообщениям Reuters и Middle East Eye, президент Турции Реджеп Эрдоган впервые за 12 лет посетит Египет 14 февраля, чтобы обсудить вопросы углубления двусторонней торговли и соглашение о разграничении морских пространств в восточном Средиземноморье.



Анкара пытается восстановить испорченные отношения с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси с 2020 года.



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Рукопожатие глав двух государств в Катаре в 2022 году довольно быстро привело к нормализации их отношений.



Турция по-прежнему укрывает египетских оппозиционеров, но в последние годы оказывает давление на египетские оппозиционные новостные издания, заставляя их перенести свои штаб-квартиры за пределы Турции, чтобы улучшить отношения с правительством Сиси.



Ожидается, что Эрдоган обсудит пути углубления двусторонней торговли между двумя странами, а также соглашение о демаркации энергетических линий в восточном Средиземноморье.



Middle East Eye сообщил, ссылаясь на источники в Анкаре, что Эрдоган, возможно, планирует посетить район Рафиах, чтобы оказать гуманитарную помощь палестинцам, поскольку Турция и Египет координируют усилия по оказанию помощи более чем миллиону перемещенных палестинцев.

