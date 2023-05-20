



Эрдоган обвинил Байдена в подготовке переворота в Турции

Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в подготовке свержения власти в Турции.



“Байден сказал, что они должны свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают”, – заявил турецкий лидер в интервью CNN.



Турция имеет “особые” отношения с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на растущее давление на Анкару, чтобы она помогла усилить санкции Запада против Москвы, заявил президент Турции в эксклюзивном интервью изданию.



“Мы не на том этапе, когда мы ввели бы санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада”, – сказал Эрдоган. “Мы сильное государство и имеем положительные отношения с Россией. Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях”.



Эрдоган затронул еще одну ключевую точку напряженности между Турцией и Западом – вступление Швеции в НАТО.



"Пока Швеция продолжает разрешать ответвлением террористических групп в Турции свободно бродить по Швеции, по улицам Стокгольма, мы не можем благосклонно смотреть на членство Швеции в НАТО", – сказал Эрдоган. “Потому что у страны НАТО должна быть твердая позиция, когда дело касается борьбы с терроризмом”.



Эрдоган также подверг критике президента США Джо Байдена за то, что он назвал его “автократом” в своей предвыборной кампании в Белом доме 2020 года. “Принимал ли бы диктатор когда-нибудь участие во втором туре выборов?” – заключил Эрдоган.