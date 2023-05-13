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Эрдоган дал обещание перед выборами в Турции
13.05.2023 17:19 Алина Груднева

Эрдоган дал обещание перед выборами в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган обещает уйти в случае поражения на выборах президента Турции.

По данным "Анадолу", об этом он сказал журналистам в преддверии первого тура голосования, который состоится завтра, 14 мая.

Эрдоган назвал "глупостью" сообщения о том, что он намерен держаться за власть.

"Подобно тому, как мы пришли к власти с благосклонностью народа, то есть, если наш народ решит принять другое решение, мы будем делать все, что необходимо для демократии. Больше ничего не поделаешь", — отметил он.

По словам действующего турецкого лидера, он примет любой результат выборов.
 

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