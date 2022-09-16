



Экс-мэр Иерусалима: Израилю и Украине нужно наладить крепкое сотрудничество

Экс-мэр Иерусалима и депутат Кнессета Нир Баркат дал интервью порталу "РБК-Украина", в котором заявил, что Израилю стоит наладить очень крепкие отношения с Украиной и найти общие интересы.



Он отметил, что еврейское государство сильно в высоких технологиях, Украина же тоже активно развивается в этом направлении. Он также отметил высокий уровень развития украинского сельского хозяйства.



"На душу населения Израиль, безусловно, является ведущей страной с точки зрения технологий. Однажды, когда эта война закончится, и даже до того, как она закончится, придет время установить очень крепкие отношения между Израилем и Украиной, что будет win-win для обеих стран", — считает Баркат.



Депутат Кнессета считает, что Израиль мог бы найти общие интересы с Украиной в сферах IT, медицины и сельского хозяйства.



"Позвольте мне дать вам определенный ракурс. В Израиле 350 тысяч инженеров, технологов, что составляет 9% рабочей силы. Моя цель на ближайшие 20 лет — довести эту долю до 25%. С другой стороны — в Израиле проживает всего 1/1000 населения мира. Таким образом, масштабируемость нашей экономики, если мы выйдем на глобальный уровень, бесконечна", — пояснил Баркат.



Экс-мэр Иерусалима отметил, что Израиль должен иметь хороших партнеров по всему миру.



"Мы имеем огромный рост в здравоохранении, естественных науках и сельском хозяйстве. Практически вы переносите технологии в разные области, и это огромный мультипликатор. Я знаю, что вы очень сильны в сельском хозяйстве. Что мы можем дать, это те типы технологий, которые повышают производительность. Так что я думаю, что в будущем будет создано много совместных предприятий", — сделал вывод депутат Кнессета.