



Экс-генсек НАТО: скорейшая победа Украины в войне - прямой интерес США

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США отбросить сомнения и выделить Украине помощь в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир - из соображений, что это в интересах самих Соединенных Штатов.



Расмуссен отмечает, что нападение РФ на Украину повысило приоритет оборонных вопросов для европейских правительств, а Финляндию и Швецию подтолкнуло к вступлению в НАТО.



"Война продемонстрировала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также засвидетельствовала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя все более агрессивно", - завил Расмуссен.



Он отметил, что главным стратегическим фокусом внимания для США является Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем, но заниматься этими вопросами будет труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.



"Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова", - привел свои аргументы Расмуссен, напомнив, что по приглашению Владимира Зеленского возглавил рабочую групп по разработке идей гарантий для Украины.



Работа группы еще продолжается, но уже сейчас ее главная рекомендация - усиление военной силы Украины для лучшего сдерживания от дальнейшей российской агрессии. Поэтому США и союзники должны предоставить все, что Украине нужно для защиты её независимости в долгосрочной перспективе. Бывший генсек уверен, что если Запад не сделает этого, Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.

