



Египет призвал Израиль открыть больше КПП для грузовиков с помощью для Газы

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал Израиль открыть дополнительные пункты пропуска, чтобы в Газу проходило больше грузовиков с гуманитарной помощью.



"Израиль контролирует шесть дополнительных контрольно-пропускных пунктов, которые необходимо открыть", - сказал он.



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Шукри посетовал на длинную очередь грузовиков, ожидающих въезда на территорию Газы.



"Они подлежат процедурам проверки, которые необходимо соблюдать. У нас есть возможность увеличить количество грузовиков, но необходимо получить разрешение", — отметил министр.