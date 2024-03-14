Египет призвал Израиль открыть больше КПП для грузовиков с помощью для Газы
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал Израиль открыть дополнительные пункты пропуска, чтобы в Газу проходило больше грузовиков с гуманитарной помощью.
"Израиль контролирует шесть дополнительных контрольно-пропускных пунктов, которые необходимо открыть", - сказал он.
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Шукри посетовал на длинную очередь грузовиков, ожидающих въезда на территорию Газы.
"Они подлежат процедурам проверки, которые необходимо соблюдать. У нас есть возможность увеличить количество грузовиков, но необходимо получить разрешение", — отметил министр.