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Египет призвал Израиль открыть больше КПП для грузовиков с помощью для Газы
14.03.2024 20:02 Алина Груднева

Египет призвал Израиль открыть больше КПП для грузовиков с помощью для Газы

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал Израиль открыть дополнительные пункты пропуска, чтобы в Газу проходило больше грузовиков с гуманитарной помощью.

"Израиль контролирует шесть дополнительных контрольно-пропускных пунктов, которые необходимо открыть", - сказал он.

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Шукри посетовал на длинную очередь грузовиков, ожидающих въезда на территорию Газы.

"Они подлежат процедурам проверки, которые необходимо соблюдать. У нас есть возможность увеличить количество грузовиков, но необходимо получить разрешение", — отметил министр.

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