



Джорджия Мелони: “Исламу нет места в Европе. Он далек от наших ценностей”

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что исламской культуре нет места в Европе. “Я считаю, что существует проблема совместимости исламской культуры с ценностями и правами нашей цивилизации”, — сказала она.

Giorgia Meloni saying that Europe is being islamized and that much of the money used for the process come from Saudi Arabia.



She says it’s “incompatible with European culture”



🇮🇹 pic.twitter.com/LEe85NyXY8 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2023

BREAKING:



Elon Musk arrives in Giorgia Meloni’s Atreju event in Rome.



Says it’s paramount for European to start having children again and warns the continent from the “woke mind-virus”



Says illegal migration is a critical threat to Europe. pic.twitter.com/yYNbsmTLtg — Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2023

"Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации!"Комментарии прозвучали после того, как премьер-министр Италии провела в Риме политический фестиваль, организованный ее крайне правой партией “Братья Италии”, на котором присутствовал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В своей речи Риши Сунак заявил, что он будет настаивать на глобальных реформах системы предоставления убежища, одновременно предупредив, что угроза растущего числа беженцев может “подавить” некоторые части Европы.Он предупредил, что некоторые “враги” намеренно “гонят людей к нашим берегам, чтобы попытаться дестабилизировать наше общество”.“Если мы не решим эту проблему, она будет только расти. Это подорвет наши страны и нашу способность помогать тем, кто действительно нуждается в нашей помощи больше всего”, - сказал Риши Сунак, добавив: “Если это потребует от нас обновления наших законов и возглавить международное обсуждение о внесении поправок в послевоенные рамки предоставления убежища, тогда мы должны это сделать”.Илон Маск прибыл на мероприятие Джорджии Мелони в Рим. Он сказал, что для европейцев крайне важно снова начать рожать детей, и предостерег континент от "вируса пробуждения разума". Он также сказал, что нелегальная миграция представляет собой критическую угрозу для Европы.