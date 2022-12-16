



CNN: FIFA отказалась включить обращение Зеленского на финале ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обратиться к миру на финале Чемпионата мира по футболу 2022. Однако в FIFA, похоже, против, сообщает CNN.



Издание со ссылкой на источник пишет, что Офис президента Украины предложил вывести обращение Зеленского на стадионе в Катаре перед финальной игрой Чемпионата мира - 2022. В ОП были удивлены негативным ответом FIFA. При этом неясно, послание Зеленского планируется в прямом эфире или в записи.



"Мы думали, что FIFA хочет использовать свою платформу во благо", - сказал источник в ответ на негативную реакцию футбольного руководства.



Собеседник подчеркнул, что переговоры между Украиной и FIFA продолжаются.



CNN отмечает, что Киев неоднократно пытался использовать крупные мировые события, вне зависимости от их тематики, для удержания внимания мировой общественности к войне в Украине. И просьба Зеленского обратиться перед футбольным матчем неудивительна.



Напомним, уже в ближайшее воскресенье в Катаре пройдет финал Чемпионата мира по футболу. За кубок сразятся сборные Франции и Аргентины. Предполагается, что матч в прямом эфире посмотрят сотни миллионов болельщиков с разных уголков планеты.