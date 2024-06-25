



Число антисемитских инцидентов в Германии в 2023 году выросло на 80%

Группа, занимающаяся мониторингом антисемитизма в Германии, зарегистрировала 4782 инцидента в 2023 году, говорится в отчете, который свидетельствует о 80-процентном росте по сравнению с 2022 годом.



В отчете группы RIAS говорится, что более половины инцидентов за 2023 год произошли после того, как 7 октября террористы ХАМАСа вторглись в Израиль.



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"В среднем в день фиксировалось 13 антисемитских инцидентов", - отмечается в докладе RIAS.

