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Чиновник НАТО: Путин все еще думает, что время на его стороне
09.07.2024 21:45 Алина Груднева

Чиновник НАТО: Путин все еще думает, что время на его стороне

Владимир Путин по-прежнему считает, что время работает в его пользу и готов принять на себя невероятное количество военных потерь.

Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник одной из стран НАТО на полях саммита Североатлантического Альянса в Вашингтоне.

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"Мы видим, что Китай поставляет в Россию важнейшие компоненты для БПЛА, ракет и оборонной промышленности", - отметил он.

Чиновник добавил, что РФ способна вести войну еще 3-4 года, несмотря на последствия для ее экономики и населения.

"Владимир Путин до сих пор имеет ресурсы и думает, что может истощить Украину. Мы не должны недооценивать Россию в этом отношении", – добавил чиновник.

Он призвал страны-члены НАТО к готовности поддерживать Украину, в том числе, после 2025 года, чтобы не допустить превосходства РФ.

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