



Четыре военных судна сели на мель у пирса для доставки помощи в Газу

Четыре военных судна США, поддерживающие временный пирс, построенный для доставки помощи в Газу, сели на мель в сильном шторме, и Израиль оказывает помощь в восстановительных работах, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).



"Корабли оторвались от швартовов, и два судна сейчас стоят на якоре на пляже рядом с пирсом. Третье и четвертое суда причалили к побережью Израиля в районе Ашкелона", - говорится в заявлении.



"Никто из американского персонала не войдет в Газу. Сообщений о пострадавших не поступало, пирс остается полностью функциональным", - говорится в заявлении, и израильские ВМС оказывают помощь в возвращении судов.

