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Чехия: детоубийцы - отбросы человечества
09.07.2024 20:12 Алина Груднева

Чехия: детоубийцы - отбросы человечества

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский жестко прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Такое заявление он сделал после встречи с российским послом Александром Змеевским.

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Нота протеста дипломату была вручена в МИД Чехии 9 июля.

"Убийцы, нападающие на детей в больнице, - отбросы человечества. Ему было поручено передать это в Москву", - сказал Липавский.

А Змеевский тем временем повторил за официальными лицами РФ, будто это "не российская ракета" ударила по детской больнице.

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