Чехия: детоубийцы - отбросы человечества
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский жестко прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Такое заявление он сделал после встречи с российским послом Александром Змеевским.
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Нота протеста дипломату была вручена в МИД Чехии 9 июля.
"Убийцы, нападающие на детей в больнице, - отбросы человечества. Ему было поручено передать это в Москву", - сказал Липавский.
А Змеевский тем временем повторил за официальными лицами РФ, будто это "не российская ракета" ударила по детской больнице.