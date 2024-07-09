



Чехия: детоубийцы - отбросы человечества

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский жестко прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.



Такое заявление он сделал после встречи с российским послом Александром Змеевским.



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Нота протеста дипломату была вручена в МИД Чехии 9 июля.



"Убийцы, нападающие на детей в больнице, - отбросы человечества. Ему было поручено передать это в Москву", - сказал Липавский.



А Змеевский тем временем повторил за официальными лицами РФ, будто это "не российская ракета" ударила по детской больнице.