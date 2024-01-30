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Британская разведка пояснила, почему россияне "бомбят" свои города
30.01.2024 15:59 MIGnews.com

Британская разведка пояснила, почему россияне "бомбят" свои города

По данным британской разведки, зафиксировано уже по меньшей мере четыре случая, когда российские авиационные боеприпасы, "предназначенные" для Украины, падают и взрываются на российской территории.

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"Невозможно подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохих процедур при вооружении самолета перед вылетом или неправильных действий экипажа во время миссий. Вероятно, это комбинация того и другого. Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует степень усталости воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке", - отмечают в Минобороны Британии.

 

 

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