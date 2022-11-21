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Британия и Нидерланды подписали соглашение о взаимной поддержке в энергетике
21.11.2022 22:20 Юлия Фрилис

Британия и Нидерланды подписали соглашение о взаимной поддержке в энергетике

Великобритания и Нидерланды подписали соглашение о взаимной поддержке в энергетике...
 
В рамках двустороннего соглашения, две страны согласились сотрудничать в сфере энергетической безопасности и наращивать сотрудничество, чтобы преодолеть свою зависимость от экспорта российского газа и нефти.
 
Британия и Нидерланды будут также работать над "определением путей поддержки перехода на чистую энергию как долгосрочного решения для прекращения зависимости от российского ископаемого топлива".
 
Экспорт сжиженного природного газа из Великобритании в Нидерланды резко возрос в течение лета, увеличив запасы природного газа в Нидерландах. Две страны также связаны электрическим интерконнектором, помогающим питать британские дома.

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