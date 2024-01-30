



Боррель: Украина может отправить имперские амбиции России на свалку истории

Лучшая гарантия безопасности для Европы – это победа Украины в войне с Российской Федерацией, имперские амбиции который должны отправиться на свалку истории.



Такое мнение изложил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, которая вышла во французском издании L'Obs.



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Боррель дал оценку вновь звучащим заявлениям о том, что Украина якобы не сможет победить в войне против России, в связи с чем страны должны примириться.



"Эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволить им формировать нашу политику в отношении Украины", – подчеркнул Боррель.



Победу Украины в противостоянии российской агрессии Боррель назвал лучшей гарантией безопасности для Европы, поскольку после войны Россия уменьшит давление на своих соседей, облегчит путь Киеву к членству в ЕС и позволит Европе, а также миру переключить свое внимание на многие другие вызовы.



"С нашей помощью Украина может отправить имперские амбиции России на свалку истории. Это то, что должно руководить нашими действиями и нашими мыслями", – написал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.