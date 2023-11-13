



Боррель: Украина может не получить от ЕС миллион снарядов до конца года

Украина может не получит от Евросоюза миллион артиллерийских снарядов до конца года, как изначально было запланировано.



Такое предупреждение сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета глав МИД ЕС в Брюсселе.



Он, в частности, пояснил, что осуществлена только первая часть плана поставок, в рамках которой Украина получила снаряды, которые уже имелись в арсеналах. Речь идет о примерно 300 тысячах артиллерийских снарядов. В настоящее время ведется работа над возможностью передачи снарядов, которые сейчас производятся в Евросоюзе.



"Мы продолжаем преследовать эту цель. Может, не достигнем ее до конца года. Это будет зависеть от того, как быстро будут выполнены контракты", - пояснил Боррель.



По его словам, европейские страны экспортируют определенное количество своей продукции в третьи страны. Одним из решений является перенаправить экспорт Украине.