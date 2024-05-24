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Боррель: признание "палестинского государства" - не награда для ХАМАСа
24.05.2024 11:50 Алина Груднева

Боррель: признание "палестинского государства" - не награда для ХАМАСа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на возмущение в Израиле из-за признания некоторыми европейскими странами "палестинского государства".

По его словам, это не является вознаграждением террористической организации ХАМАС.

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"Все совсем наоборот. Палестинская автономия - это не ХАМАС. Каждый раз, когда кто-то принимает решение поддержать палестинское государство, Израиль пытается превратить это в антисемитскую атаку", - сказал он.

Слова Борреля прозвучали на фоне заявления Ирландии, Норвегии и Испании о том, что они признают "палестинское государство" 28 мая.
 

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