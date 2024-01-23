



Боррель: Израиль не может наложить вето на создание "палестинского государства"

Израилю нельзя позволить в одностороннем порядке заблокировать создание "палестинского государства".



Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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"Израиль не может иметь права вето на самоопределение палестинского народа. В ООН неоднократно признавали право палестинского народа на самоопределение. Никто не может наложить вето", - сказал он.



По словам Борреля, Израилю необходимо "навязать" мир с палестинцами.