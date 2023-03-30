



Борьба вокруг реформы отвлекает от напряженности в Иудее и Самарии - Барбара Лиф

Внутренняя борьба Израиля за судебную реформу отвлекла его от решения проблемы растущей напряженности на Западном берегу, заявила бывший посол США в ОАЭ Барбара Лиф.



"Полное отвлечение, которое было неизбежным в течение последних трех месяцев, означает отвлечение от неотложных вопросов, которые необходимо решить в отношении палестинцев в Иудее и Самарии", — сказала Барбара Лиф, помощник госсекретаря по Ближнему Востоку во время брифинга о ее недавней поездке в регион.



"Лидеры всего региона регулярно выражали мне свою обеспокоенность отсутствием безопасности и нестабильностью в Иудее и Самарии. Способность Израиля справиться с этим была несколько скомпрометирована проблемами, связанными с публичными протестами и общественным несогласием с планом реструктуризации судебной системы", - заявила Лиф.



Лиф, присутствовавший на двух региональных саммитах в Акабе и Шарм-эль-Шейхе, чтобы найти способы снизить напряженность в отношениях между Израилем и палестинцами, говорит, что движение в правильном направлении должно быть "очень медленным и кропотливым".



Она говорит, что ее воодушевляет спокойное начало месяца Рамадан и то, что "обе стороны продемонстрировали настоящую серьезность намерений".



"Но факты и действия на местах часто мешают реализации самых лучших намерений", — говорит она.



Лиф не упомянула недавнюю критику президента США Джо Байдена в адрес Биньямина Нетаньяху и избегала упоминания имен израильских лидеров.

