



Более 1000 артистов Швеции призывают запретить Израилю участвовать в Евровидении

Более 1000 шведских артистов, среди которых немало популярных в стране имен, призывают Европейский союз радио и телевидения (EBU) запретить участие Израиля в песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Мальме (Швеция) этой весной.



"Жестокие военные действия Израиля в Газе разрушили жизненно важную гражданскую инфраструктуру, привели к нечеловеческим условиям жизни и вынудили 85% жителей бежать", - говорится в открытом письме, опубликованном в газете Aftonbladet.



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В открытом письме утверждается, что "авторитет" Европейского вещательного союза, который организует ежегодный песенный конкурс, окажется под вопросом, если он допустит Израиль к участию в конкурсе.



"Мы считаем, что, разрешив участие Израиля, EBU демонстрирует удивительные двойные стандарты, которые подрывают доверие к организации", - говорится в петиции, которую подписали, в частности, Робин, Fever Ray, First Aid Kit, Олоф Драйер из Knife, Refused и Viagra Boys, Марит Бергман, Timbuktu, Мелисса Хорн и другие. Кроме того, письмо подписала мать Греты Тунберг, Малена Эрнман. Тунберг активно поддерживает палестинскую сторону с момента начала конфликта.



В обращении артисты указывают, что EBU исключил Россию из-за ее вторжения в Украину в 2022 году, а также запретил участвовать в конкурсе компаниям из Беларуси из-за нарушения правил EBU о свободе прессы.



Шведские артисты указывают на то, что 100 журналистов, убитых в Газе, и отказ в доступе иностранной прессы - это "нападение Израиля на свободу прессы", аналогичное белорусским действиям.



EBU, однако, отклонил открытое письмо, заявив, что Израиль выполнил все требования, необходимые для участия в песенном конкурсе.



Шведское письмо появилось после того, как аналогичное письмо было представлено EBU финскими и исландскими артистами.

