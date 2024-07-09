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Блинкен рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне
09.07.2024 20:59 Алина Груднева

Блинкен рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вашингтоне

Саммит НАТО, который стартует в Вашингтоне 9 июля, позволит усилить связи Украины с Североатлантическим Альянсом.

По данным издания "Европейская правда", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Саммит еще больше усилит связи Украины с НАТО на пути к членству. Мы проделали очень много работы в последние недели. На саммите вы увидите очень сильный пакет поддержки для Украины", – подчеркнул он.

Блинкен пообещал, что усилия по обеспечению того, чтобы Украина была крепкой в военном, экономическом и демократическом смысле, будут продолжены. Это, как отметил глава Госдепа, станет лучшим ответом на российскую агрессию.

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