Блинкен отправился в Доху на переговоры по прекращению огня в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Доху для переговоров относительно потенциальной сделки по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.
По данным информационного агентства AFP, глава Госдепа отправился в турне по четырем странам Ближнего Востока.
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Ожидается, что Блинкен встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также с премьер-министром страны.
Как сообщалось ранее, ХАМАС ответил на предложение президента США Джо Байдена относительно прекращения огня. Террористическая организация представила посредникам собственное предложение.