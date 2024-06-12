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Блинкен отправился в Доху на переговоры по прекращению огня в Газе
12.06.2024 15:08 Алина Груднева

Блинкен отправился в Доху на переговоры по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Доху для переговоров относительно потенциальной сделки по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

По данным информационного агентства AFP, глава Госдепа отправился в турне по четырем странам Ближнего Востока.

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Ожидается, что Блинкен встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также с премьер-министром страны.

Как сообщалось ранее, ХАМАС ответил на предложение президента США Джо Байдена относительно прекращения огня. Террористическая организация представила посредникам собственное предложение.

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