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Блинкен: Ограничение цен на российскую нефть не даст Путину подпитывать войну
04.11.2022 22:45 Евгения Маркова

Блинкен: Ограничение цен на российскую нефть не даст Путину подпитывать войну

Договоренность крупнейших экономик мира ограничить цены на российскую нефть должна достичь двух поставленных целей – продолжить наполнение мировых рынков энергоносителями, а также не дать Путину подпитывать войну против Украины.

Об этом заявил в пятницу по итогам форума G7 в Мюнстере, Германия, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы увидим, как это сработает, но то, что я слышу от стран во всем мире – в том числе за пределами Европы, – это ожидание, что такой механизм поможет гарантировать дальнейшее поступление энергоносителей на рынок и одновременно ограничивать доходы, которые Россия получает от этого", - отметил глава Госдепартамента США.

Он выразил уверенность, что Россия заинтересована в продажах своих энергоносителей. В то же время введение таких ограничений лишит Путина возможностей подпитывать войну против Украины за счет продажи энергоресурсов.

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