



Блинкен: Ограничение цен на российскую нефть не даст Путину подпитывать войну

Договоренность крупнейших экономик мира ограничить цены на российскую нефть должна достичь двух поставленных целей – продолжить наполнение мировых рынков энергоносителями, а также не дать Путину подпитывать войну против Украины.



Об этом заявил в пятницу по итогам форума G7 в Мюнстере, Германия, госсекретарь США Энтони Блинкен.



"Мы увидим, как это сработает, но то, что я слышу от стран во всем мире – в том числе за пределами Европы, – это ожидание, что такой механизм поможет гарантировать дальнейшее поступление энергоносителей на рынок и одновременно ограничивать доходы, которые Россия получает от этого", - отметил глава Госдепартамента США.



Он выразил уверенность, что Россия заинтересована в продажах своих энергоносителей. В то же время введение таких ограничений лишит Путина возможностей подпитывать войну против Украины за счет продажи энергоресурсов.